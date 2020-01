Bamba Kassé : « L'application de la convention collective est une forme de lutte contre la corruption »

L'une des missions du SYNPICS selon Bamba Kassé est de lutter pour que la convention collective soit appliquée.

Le secrétaire Général du SYNPICS ( Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal) dans cet entretien accordé à dakaractu est revenu sur les conditions de travail des journalistes et pense que l'application de la convention est une forme de lutte contre la corruption qui gangrène aussi le milieu de la presse. Il invitera les patrons de presse à se conformer aux textes qui rrégissent la convention pour mieux redonner à la corporation son mérite, mais surtout permettre aux reporters d’être en phase avec l’ethnique et la déontologie. .