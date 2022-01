Bamba Fall, sans ambages dans 'L'Entretien' : « À la Médina, la messe est dite, car il n'y a pas d'élections... »

Dans son face à face avec Dakaractu, le maire sortant de la commune de Médina se dit confiant et rassuré par les Médinois qui lui manifestent toujours la même détermination que celle de 2014. Depuis le début de la campagne, juge le candidat de la coalition Guem Sa Bop à la Médina, les populations ont manifesté leur adhésion à son bilan qu'il juge reluisant tant dans le domaine de la santé, des infrastructures, de l'éducation, du sport etc...

Par ailleurs, Bamba Fall dans cet entretien décline ses projets dans la commune de Médina. Il sera question pour lui, de travailler pour la construction d'un lycée à la Médina, la restructuration du marché de Tilène, le renforcement des Asc et l'artisanat. Dans un contexte marqué par la campagne électorale, le maire sortant se dédouane de toute entreprise d'actes de violence et indexe le camp de Macky Sall qui est véritablement l'instigateur. Toutefois, de l'avis de Bamba Fall, « il n'y a pas d'élections à la Médina parce qu'il demeure toujours dans le cœur des Médinois ».