Bamba Dieng : « J'ai pris mes responsabilités quand je suis rentré... »

Désigné Man of the match à l'issue de la confrontation de huitième de football finale entre le Sénégal et le Cap-Vert, Bamba Dieng est revenu sur son match, en conférence de presse d'après-match. « J'ai pris mes responsabilités quand je suis rentré... » a t’il indiqué. Une entrée remarquée et surtout ponctuée d'un joli but en fin de partie...