Ballon d’or 2022 : Sadio Mané remporte le premier prix Socrates de l'histoire…

Sadio Mané vient de remporter le nouveau prix Socrates qui récompense le footballeur le plus engagé dans des projets sociétaux et caritatifs.



Une distinction méritée pour l’attaquant international sénégalais qui est réputé pour sa générosité, mais surtout pour les infrastructures construites dans son village natal, Bambali où il a érigé une école en plus d’un hôpital entre autres investissements destinés à améliorer le quotidien de ses compatriotes.



« Je suis très content. Parfois, je peux paraître timide, mais je suis content de faire ça pour rendre la vie meilleure aux gens, chez moi » a conclu Sadio Mané après avoir reçu son prix.