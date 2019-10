Ballon d’or 2019 / Fuite présumée des votes : Sadio Mané serait classé 5eme derrière Messi, Van Dijk et Ronaldo…

Dans une vidéo d’un plus de six minutes, publiée sur sa chaine YouTube « Thomas Parle Foot », ce dernier y dévoile le podium et même un top 10 qui pourrait être celui de 2019, pour le compte du ballon d’or. Après avoir été respectivement désignés meilleur joueur UEFA et meilleur joueur FIFA The Best. Van Dijk et Lionel Messi semblent être les favoris du ballon d’or européen. Loin devant l’international Sénégalais Sadio Mané malgré sa brillante saison avec les « Reds » de Liverpool et la sélection sénégalaise.

Selon le document qui aurait fuité, Lionel Messi devrait remporter son 6eme ballon d’or avec un total de 252 points, suivi de rugueux défenseur Hollandais Virgil Van Djik 224 points et de l’inusable Cristiano Ronaldo 181 points. Un podium que viennent compléter le gardien Brésilien Alisson Becker 57 points et Sadio Mané qui se retrouve au 5e rang avec 51 points.

Dans la deuxième partie de tableau arrive l’autre attaquant de Liverpool Mohamed Salah seulement 6e avec 49 points, puis le neo madrilène Eden Hazard 7e avec 38 points. Mathis de Light (Juventus) se retrouverait à la 8e place à égalité parfaite avec son compatriote Frenkie De Jong (Barcelone) 27e et le Citizen Raheem Sterling fermerait ce top 10 avec ses 12 points.

Enfin le fameux document de préciser que les votes ont été bouclé vers la fin du mois d’aout 2019. En attendant les résultats officiels ce pavé jeté dans la marre risque de faire couler beaucoup d’encre dans la continuité des polémiques qui ont suivi la désignation de Messi « FIFA The Best 2019. »