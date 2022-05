Ballon d’Or - Habib Bèye pessimiste pour Sadio Mané : « Benzema a de l’avance! »

Imaginons un tout petit peu. Après avoir gagné la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, la League Cup et la FA Cup avec Liverpool, Sadio Mané remporte la Ligue des Champions en étant décisif comme il l’a généralement été ce samedi soir face au Real Madrid. L’attaquant des Lions multiplierait certainement ses chances pour devenir le deuxième footballeur africain, après Georges Weah, à gagner le Ballon d’Or.



Mais en face, le numéro 10 de Liverpool devra faire avec la concurrence du très redoutable Karim Benzema. Justement, pour Habib Bèye, celui-ci est en avance. « Ce que Benzema fait est tout à fait exceptionnel. Il faut lui reconnaître l’énorme mérite de porter à lui tout seul, à certains moments, une institution comme le Real Madrid dans de très grands matches de Ligue des champions », a tenu à reconnaître l’entraîneur du Red Star.



Il poursuit : « Benzema a tellement marqué les esprits que moi-même, compatriote, fan et défenseur ultime de Sadio Mané, je ne peux pas occulter ce qu’a fait Karim Benzema en terme de performance et de continuité. Benzema a de l’avance sur Mané. Il a marqué les esprits récemment en Ligue des champions, il a été le joueur qui a changé le cours des matches. Nul ne pourra crier au scandale s’il remporte le Ballon d’or. J’ai tendance à penser qu’il l’a déjà gagné et que, avec une victoire en Ligue des champions, il n’y aura plus de débat ».



Mais pour autant envers Karim Benzema, Habib Bèye n’écarte pas totalement Sadio Mané. Les performances du Sénégalais à Liverpool font de lui un candidat crédible. « Ce qu’il réalise avec Liverpool depuis quelques années est assez incroyable, a-t-il confié à propos de son compatriote. Il a énormément progressé. Il est devenu décisif dans de très grands matches, et c’est à souligner. Il a beaucoup marqué cette saison, moins que Karim Benzema, mais plus de 20 buts. Il est légitime à prétendre au Ballon d’or. Ce qui viendrait asseoir encore davantage cette grande saison est une victoire en Ligue des champions. Selon moi, l’arbitrage entre Mané et Benzema sera cette finale… »



En l’état actuel des choses, voir Sadio Mané remporter le Ballon d’Or France Football 2022 paraît comme une illusion pour l’ancien latéral droit des Lions. Mais de toute manière, Habib Bèye serait scandalisé si Mané ne finit pas sur le podium. « Si Mané le mérite, il faut qu’il soit élu comme Weah en 1995. Je pense néanmoins que le rayonnement d’une nation africaine est moins important que celui d’une nation européenne ou sud-américaine », dit-il.



« Les résultats passés l’ont montré, même si le mode de vote a évolué. Des joueurs africains extraordinaires n’ont pas atteint le podium, comme Eto’o, Drogba et Mané déjà, de même que certains Européens comme Iniesta ou Ribéry. Mais si cette fois, Mané n’était pas sur le podium, j’y verrais une anomalie », a terminé le technicien de 44 ans. En tout cas, quoi qu’il puisse advenir au soir du 17 octobre lors de la remise du Ballon d’Or, Sadio Mané n’a d’yeux que de remporter la Ligue des Champions ce samedi 28 mai 2022.