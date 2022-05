Ballon d’Or 2022 : la cérémonie de remise fixée au 17 octobre, les nominés connus deux mois avant !

La cérémonie de remise du Ballon d’Or masculin et féminin 2022 aura lieu le 17 octobre 2022. Un peu plus de deux mois avant, la liste des nominé(e)s sera dévoilée.



En un peu moins de cinq mois, c’est parti pour la succession de Leo Messi et Alexia Putellas, vainqueurs en 2021. En effet, ce mardi 24 mai, France Football a révélé la date de la prochaine remise du Ballon d’Or, masculin et féminin compris.



Celle-ci a été fixée au 17 octobre 2022 par le magazine français, en compagnie de L'Équipe.



La cérémonie se tiendra au Théâtre du Châtelet, à Paris. Mais avant, une liste des nominé(e)s sera dévoilée. Elle sera connue la journée du 12 août 2022, soit un peu plus de deux mois. Cité parmi les favoris pour succéder à Leo Messi, l’attaquant international sénégalais Sadio Mané peut déjà commencer à se frotter les bras...