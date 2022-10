Balla gaye 2 vs Boy Niang : Choc de générations, entre le Fils de double Less et le Fils de De Gaulle.

Comme annoncé, le premier véritable face à face entre Boy Niang 2 et Balla Gaye a tenu toutes ses promesses ce lundi au théâtre national Daniel Sorano où se déroulait l'événement. Les deux lutteurs en quête de second souffle dans l’arène sénégalaise, se sont distingués entre les échanges de propos aigre-doux et une défiance sans égal.



L’ex roi des arènes, Balla Gaye et son jeune challenger Boy Niang 2 promettent un combat de feu le 1 janvier 2023 à l’arène nationale de Pikine.