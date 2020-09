Balla Gaye 2 : « Le combat Tapha Tine - Boye Niang 2 sera le combat de l'année 2021 »

Le combat qui oppose le géant du Baol, Tapha Tine à Boy Niang 2 suscite déjà débats et passion dans le milieu de la lutte. Un combat qui oppose deux géants, deux puncheurs.



Balla Gaye 2, ancien roi des arènes parle de ce combat pour la première fois. Selon le fils de Double Less, les deux « géants » ont des qualités en commun, ce qui augure une âpre confrontation.



« Ça sera le meilleur combat de 2021. J’en suis sûr et certain. Je ne saurais dire qui est favori, mais tout ce que je peux vous dire, c’est qu’ils respectent leurs adversaires. Donc, les amateurs seront bien servis. En tout cas, c’est le combat de 2021 », présage le tombeur de Tapha Tine...