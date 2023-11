Bakel/Lutte contre la désertification : la fondation Endeavour Mining satisfait des résultats obtenus en un temps record.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa volonté de participer à freiner l’avancée du désert et promouvoir la reforestation de l'environnement et de la biodiversité, la fondation Endeavour Mining a encore mis en place deux (2) parcs forestiers dans le département de Bakel, l'un à Bélé et l'autre à Nayes sur une superficie de 130 hectares chacun. Ces deux projets investis au profit des communautés sont précédés par celui du village de Saré dans la commune de Gabou inauguré en Septembre 2022. "Vous savez, tout le monde parle du changement climatique, de l'avancée du désert qui a d'ailleurs motivé la création de l'agence panafricaine de la muraille verte de Dakar à Djibouti. Mais ces enjeux concernent tout le monde. Aujourd'hui, nous savons tous que l'environnement est menacé par différents périls. La biodiversité est en jeu. C'est même le devenir de l'humanité qui est en jeu ici. Donc, nous avons conscience de ces enjeux", a fait savoir Abdoul Aziz Sy, Dg de SGO, réitérant sa volonté de contribuer à la préservation de l'environnement, à la préservation de la biodiversité et aussi à réduire toutes ces formes de pollution de nuisance.



Au-delà de ces enjeux écologiques, la fondation Endeavour Mining est aussi sensible sur le bien être des communautés qui sont agressées par les activités humaines. "Il faut le reconnaître. Nous avons une stratégie de développement durable et donc la Fondation Endeavour participe à cette stratégie. Il faut le reconnaître dans nos activités normales bien que nous avons des plans d'atténuation de ces impacts nous contribuons à ces pollutions. Pour les compenser nous trouvons des projets qui ont de l'impact sur les communautés et sur l'environnement", a affirmé le directeur général de SGO, par ailleurs vice-président de la fondation Endeavour Mining.



Après les étapes inaugurales des fermes de Bélé et de Nayes, le Dg de Sabadola Gold Operation(SGO) et sa délégation ont effectué une visite à la ferme des femmes de Saré et le site forestier, situé dans la commune de Gabou où les produits, qui ont été implantés, ont déjà commencé à apporter leurs fruits. "Nous avons expérimenté cette parcelle à Saré l'année dernière. Et un an après vous voyez le résultat. Tout le monde voit le tapis herbacé ici le fourrage. Et donc, le chef de village et l'agence de la grande muraille verte qui supervise les travaux ont témoigné de ce que ça a contribué, à apporter au-delà des trois villages qui polarisent ce projet", se réjouit-il, poursuivant qu’en période de soudure ou lorsque la saison sèche est avancée les gens sont venus dans ce site pour prendre du fourrage pour leur bétail. "Nous sommes très contents d'avoir vu une partie du financement qu'on a fait l'année dernière produire ses résultats en un temps record. Ça nous a encouragé à renouveler ce partenariat avec la grande muraille verte", a conclu Abdoul Aziz Sy, Dg SGO.



Cheikh T. Thiam /Yaya CISSOKHO