Bakel : La gendarmerie a démantelé un réseau criminel à Diyabougou

La gendarmerie a fait une importante prise dans le Sénégal oriental. C’est la Section de recherche de Tambacounda qui a démantelé un réseau criminel à Diyabougou dans le département de Bakel.



Les limiers après opération ont fait le point de la saisie et des arrestations. C’est ainsi que 07 personnes de nationalité nigériane, dont 1 homme pour traite de personnes ont été interpellées. Ils sont accusés de proxénétisme, blanchiment d’argent et exploitation de débit de boissons sans autorisation. Aussi 06 individus de nationalité malienne arrêtés pour trafic de drogue, vente illicite de médicaments, détention de produits nocifs (cyanure).



L’opération a été effectuée du 13 au 19 mars 2023. Ainsi, 23 victimes de traite de personnes, des filles de nationalité nigériane conduites à l’unité.



Les limiers notent que près de 2 millions ont été saisis, des boissons alcoolisées et marchandises diverses, 04 sacs contenant du cyanure, 04 machines à sous, 02 panneaux solaires, 02 kilos de chanvre indien, 60 tablettes de tramadol.



Après cette saisie et interpellation les limiers annoncent qu’une enquête est en cours