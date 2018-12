Baisse du loyer au Sénégal / Le député Toussaint Manga tire la sonnette d'alarme : " Cette mesure a fait flamber le prix du loyer "

La question relative à la baisse du loyer au Sénégal n'aura pas été laissée en rade lors de l'adoption du budget du ministère de l'habitat dirigé par Diène Farba Sarr. Ainsi le député de l'opposition Toussaint Manga a fait l'état de la situation : " La mesure visant à baisser la location a été mal pensée et très mal accompagnée, le prix de la location a réellement flambé. On ne peut prendre une mesure, la balancer comme ça et laisser les sénégalais s'entretuer", a fustigé le député...