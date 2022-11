Baisse des prix des denrées : le ministère du commerce annonce l’entrée en vigueur dès ce samedi

Les 11 décisions de baisse des prix des produits et services de consommation courante, prises par le président Sall, lors du Conseil national spécial de la Consommation, connaît bien un suivi, même si pour certains comme les professionnels des abattoirs du Sénégal, il est inconcevable de baisser le prix du kg de viande.

Ce jeudi 10 novembre à travers un communiqué du ministère du commerce, de la consommation et des Petites et Moyennes entreprises, la date programmée pour l’entrée en vigueur des arrêtés fixant les prix dans Dakar est le samedi 12 novembre 2022 à partir de 00 heure.

Ce qui devra amener chacun des commerçants de la ville à se plier sans condition à cette exigence. Pour ce qui en est des autres régions, l’application sera déterminée par les Conseils régionaux de la Consommation présidés par les gouverneurs, conformément à la loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur.

Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises met donc à la disposition du public le numéro vert 800 80 77 77.