Bacheliers issus de la nouvelle série STEG : "Ils peuvent désormais s'inscrire sur campusen" (Amadou A. Sow, DES)

Le 27 août 2019, le collectif « SAMA ATTESTATION, SAMA AVENIR » avait tenu un point de presse devant l'Office du bac pour informer l'opinion que les nouveaux bacheliers de la première promotion de la série STEG ( Sciences et Technologies de L'Economie et de la Gestion), ancienne série G, n'avaient pas reçu leurs attestations. Ce qui signifie donc, qu’ils sont exclus pour le moment de toutes les plateformes d'inscription ou de pré inscription, nonobstant le fait qu’ils étaient les premiers à faire le bac au Sénégal en 2019. Le même jour, la direction générale de l'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, avait publié un communiqué à l'attention des titulaires du baccalauréat STEG pour indiquer qu'une procédure particulière sera mise en place ultérieurement pour leur permettre de s'inscrire sur la plate-forme de CAMPUSEN. C'est aujourd'hui chose faite et l'assurance est de M. Amadou Abou Sow, le DES/MESRI. Ils recevront de ce fait leur attestation de réussite...