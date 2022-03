Babonda, Diégoune, Mandina Mankagne, Kabeumb... : Retour sur les batailles entre l’armée et Salif Sadio

La défiance de Salif après la prise d’otages de soldats de la CEDEAO en mission en Gambie

Tout est parti de la course poursuite d’un camion chargé de bois en direction de la Gambie. L’armée dans sa mission régalienne poursuivait ce gros porteur qui prenait la direction de la profondeur pour s’échapper. C’est seulement arrivé à hauteur de la frontière que les éléments de Salif Sadio sont entrés dans la danse pour, disent-ils, se défendre car les éléments des forces de la CEDEAO sont entrés dans leur territoire. C’est ainsi que les échanges de tirs ont commencé. Combien étaient les soldats qui pourchassaient le camion ? Mystère et boule de gomme. En tout état de cause, l’armée a enregistré 4 morts et 7 soldats pris en otage. C’est la goutte qui a fait déborder le vase. L’armée s’est tue et préparait dans la plus grande discrétion cette opération qui fait qu'à la date de ce jeudi 17 mars 2022, depuis cinq jours, l’armée pilonne les bases de Salif Sadio, l’auteur de cette attaque de janvier mais aussi des événements douloureux de l’armée à Babonda, Mandina Mankagne, Kabumbe. Officiellement dans ces accrochages et ou embuscades des rebelles, l’armée a perdu presque 40 hommes sur le théâtre des différentes opérations. Mais il y a d’autres accrochages dont personnes ne détient le bilan d'un côté comme de l'autre. Il y a aussi les accrochages sanglants enregistrés au parc national de Basse Casamance.



Les 8 otages de Kabeumb en décembre 2021



L’année 2011 a été marquée par des accrochages entre les rebelles commandés par Salif Sadio et des positions de l’armée qui ont toujours surpris les éléments du MFDC. C’est le mardi 13 décembre en début de matinée que cette petite position a été prise pour cible par les hommes du chef d’Atika à Kabeumb dans la commune Diacounda, région de Sédhiou. Ce sont les tirs très matinaux qui ont réveillé les populations et ont malheureusement fait souffler un vent de panique dans les zones environnantes et poussèrent de nombreux habitants à fuir dans les forêts, les champs voire aller dans d’autres villages plus paisibles. Ils étaient 8 militaires surpris. Après les avoir capturés, il les a conduits dans son fief au nord de Sindian. Ce fut la fin de règne de Me Abdoulaye Wade. C’est finalement le président Macky Sall qui a réussi à obtenir leur libération. À préciser que parmi les 8 détenus, il y avait un sapeur-pompier.



Le 25 juillet 1995 à Babonda, 25 soldats sont tués dans une embuscade



Ce conflit fratricide qui est loin de livrer son bilan a dans le passé eu des événements douloureux. Le mardi 25 juillet 1995 à Babonda, village situé à quelques kilomètres de Ziguinchor 25 soldats furent tués dans ce bourg séparé de la ville de Ziguinchor par une rizière où beaucoup d’affrontements ont eu lieu. Un drame pour l’armée qui venait de subir sa plus grosse perte depuis le déclenchement du conflit qui venait d’avoir 13 ans. Ce sont des éléments appartenant au 3e Bataillon d’infanterie de Kaolack qui sont tombés dans une embuscade minutieusement préparée. Selon les informations non officielles répandues par les villageois, il y a eu un soldat qui a pu passer entre les filets des rebelles pour s’échapper. Une perte qui a permis à l’armée de mesurer la lourde tâche qui l’attendait et la force de frappe de l’ennemi qui a pu s’armer avec les cessez-le-feu signés les années précédentes.



Mandina Mancagne 1997, les Jambars ont perdu 23 hommes



Toutefois, l’armée va se faire encore piéger deux ans après malgré le redéploiement de troupes dans plusieurs zones après la création de cantonnements. C’est en 1997 à Mandina Mancagne. Là aussi comme à Babonda, des militaires ont été tués par les rebelles. Ces Jambars venaient tout fraîchement d’arriver en renfort, tombés dans le piège rebelle. C’est vingt-trois soldats qui seront morts dans cette bourgade située à quelques encablures de Ziguinchor. Tous les soldats sont enterrés au cimetière mixte de Santhiaba. En deux ans, 48 soldats sont tombés sous les balles ennemies et enterrés dans ce cimetière.



Sept militaires tués à Boutolate le 26 décembre 2011



Une autre date à retenir, c’est le lundi 26 décembre 2011, une autre attaque a été perpétrée par les éléments armés du MFDC. Cette fois-ci, ils ont comme à l'accoutumée tendu une embuscade à l’armée à Boutolate, sur la route de Sindian, à cinq kilomètres de Bignona. La sentinelle des rebelles s’était armée d’une roquette. Il a fait sept morts. Alors que le mardi de la semaine précédente, selon le bilan donné par la direction des relations publiques de l’armée, l’armée a perdu neuf hommes dans une attaque dans le village de Diégoune à une quinzaine de kilomètres de la capitale du Fogny.

À signaler que seuls ces événements sont racontés. Mais les accrochages entre l’armée et les éléments du MFDC surtout ceux commandés par Salif Sadio restent et toujours dans les secrets de l’armée et du MFDC...



L’État met les moyens pour que l’armée renouvelle son armement avec l’achat d’armes et d’équipements de dernière génération



En tout état de cause, l’armée depuis ces derniers temps s’est renforcée en équipement et en hommes qui ont à leur tour acquis de nouvelles stratégies de guerre de la part de ses partenaires occidentaux. Une acquisition que l’armée peut utiliser contre son ennemi juré, Salif Sadio. Et ce n’est pas les populations du nord Sindian qui diront le contraire. Car le samedi dernier, les populations ont aperçu une cohorte de véhicules blindés, de chars de combat avec des armes jamais vu à l’œil nu. Des armes qu’elles ne voyaient qu’à la télévision dans les cinémas. L’armée dispose un arsenal impressionnant. En 2019, l’armée s’est dotée de 2200 Fusils M4A1 auprès de la firme américaine Colt.



Le Programme 2 concerne la Défense du Territoire national, pour l'exercice 2022, les autorisations d'engagement (AE) dudit programme sont fixées à 176.318.111.525 FCFA tandis que les crédits de paiement (CP) sont arrêtés à 166.265.274.614 FCFA. C’est une des rubriques du budget du ministère des Forces Armées qui tient beaucoup à la sécurité nationale et surtout à la crise en Casamance qui perdure et dure. Un budget qui a permis à l’armée de moderniser ses équipements, d’acheter d’autres armes plus sophistiquées. Et le Programme 3 s’intitule Sureté publique et Maintien de l'Ordre, pour l‘exercice 2022, les autorisations d'engagement (AE) dudit programme sont arrêtées à 81.389.286.860 FCFA et les crédits de paiement (CP) à 75.889.230.00 FCFA.