Babacar Ba dans "face à Dakaractu" : « Le dialogue national risque de n'aboutir à rien (...) On a comme l'impression que ... »

Invité de l'émission "face à Dakaractu", le président du forum du justiciable Babacar Ba dit être irrité par la manière dont se déroule le dialogue national.

Babacar Ba se dit surpris de l'attitude des membres du comité de pilotage dudit dialogue, notamment de son président Famara Ibrahima Sagna.

"Nous sommes surpris par l'attitude du président Famara Ibrahima Sagna et ses camarades. Car nous avons constaté dans les démarches que la société civile ne fait l'objet d'aucune considération. Elle n'est pas impliquée dans les concertations, encore moins sur le choix des membres des commissions qui devront conduire le dialogue".



À ce rythme du dialogue, Babacar Ba soutient que la société civile n'hésitera pas à quitter la table des discussions. "Je rappelle qu'avec le déroulement des débats, les conclusions ne concerneront pas la société civile. Et si on ne prend pas garde, nous allons quitter la table du dialogue. Car on a comme l'impression que le dialogue ne concerne que les hommes politiques. ¨Parce qu'il accaparent seuls les débats et même les membres des autres secteurs ne sont pas impliqués dans les discussions. Alors qu'on nous parle de dialogue inclusif".



Ce qui sera non sans conséquences pour les conclusions attendues dans ces concertations. "Si l'on ne prend pas garde avec ce déroulement des discussions du dialogue national, l'on ne devrait pas s'attendre à beaucoup de choses quant à l'aboutissement de bonnes conclusions dudit dialogue national".



À cet effet, le président du Forum du justiciable d'inviter le président de la République à prendre le train en marche en invitant le comité de pilotage à revoir la démarche de...