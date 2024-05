BRT: Les usagers entre confort et rapidité, les transports en commun font le bilan du gain quotidien (Reportage)

Dakar montre des nouvelles couleurs dans le secteur du transport après que le Bus Rapid Transit (BRT) a commencé à se mettre en piste. Une semaine que sa mise en service a été effective, du bus rapide transit (BRT), les usagers commencent à former les rushes pour se procurer un ticket et emprunter en toute tranquillité, ce transport de masse pour l’itinéraire : « Gare de Petersen - allées Pape Guéye Fall - Boulevard général de Gaulle - Place de l’obélisque - Boulevard Dial Diop - Collège sacré cœur - Rond-point liberté 6 - Grand Yoff— Échangeur Aliou Sow - Parcelles assainies - Fadia - Cambéréne - Hôpital Dalal Jaam - Préfecture de Guédiawaye ». Un soulagement pour le Sénégalais qui voit la mobilité dans la capitale désengorgée et prendre une nouvelle forme avec ce bus électrique 2.0 et aux standards internationaux.



Approchant les clients dans certains arrêts du Brt comme à Papa Gueye Fall, Dakaractu a fait le constat sur l’utilisation de ce bus électrique au regard des citoyens. Le confort, la rapidité avec le gain de temps sont des paramètres appréciés par les usagers. Mais l’utilisation des voies, selon certains acteurs du transport en commun, doit être revue selon eux, car, estiment -ils, « des événements malheureux tels que ce camion fou qui a laissé sa voie l’autre jour, pour envahir imprudemment la zone du Brt, doit interpeller les acteurs et en premier, la tutelle.



La question de la baisse de revenus des Bus Tata, transport en commun etc, est également une nouvelle réalité qui risque de causer le casse-tête chez les acteurs de ces moyens de transport qui, désormais, seront obligés de cohabiter avec ce nouveau moyen de transport moderne.