BRAQUAGE À MBACKÉ / Une station d'essence attaquée par une dizaine de malfrats... Coups de feu tirés

Ce jeudi, et plus exactement entre 3 heures et 4 heures du matin, une station d'essence a été attaquée par des malfrats encagoulés. Après avoir fait irruption dans les locaux de l'entreprise, les bandits ont tiré des coups de feu pour mettre à carreau les quelques taximens qui rôdaient encore dans les alentours et pour casser les vitres. Aussitôt après, ils ont maîtrisé le pompiste avant d'arracher le coffre-fort qui contenait pas moins de 3 millions de francs Cfa.





Les limiers tenteront vainement de les retrouver. Il y a moins d'un mois, une autre station d'essence a été attaquée et ce jour là, le pompiste s'était retrouvé le bras sectionné.