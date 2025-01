BP annonce l'acheminement du premier gaz du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de Grand Tortue Ahmeyim vers son navire flottant de production.

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu,ce 2 janvier 2025, la compagnie pétrolière BP annonce avoir commencé à acheminer en toute sécurité le gaz de la phase 1 du projet GTA, l’un des projets de développement gazier les plus profonds et les plus complexes d’Afrique. Selon le document, " le projet de GNL de 2,3 millions de tonnes par an devrait contribuer à satisfaire les besoins énergétiques mondiaux".



En effet, renseigne le communiqué, " bp a commencé à acheminer le gaz des puits de gaz naturel liquéfié (GNL) de la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim vers son navire flottant de production, de stockage et de déchargement (Floating Production, Storage and Offloading, FPSO) pour la prochaine étape de mise en service.



GTA, au large de la Mauritanie et du Sénégal, est l’un des projets de développement offshore les plus profonds d’Afrique, avec des ressources gazières à des profondeurs d’eau allant jusqu’à 2.850 mètres. Une fois entièrement mise en service, la phase 1 de GTA devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an."



Pour la compagnie pétrolière britannique, spécialisée dans l'extraction, le raffinage et la vente de pétrole, l’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante vers la réalisation du potentiel des ressources gazières de la Mauritanie et du Sénégal, avec la possibilité pour ces pays de devenir un important pôle de production de GNL.



« C’est une étape remarquable pour cet important mégaprojet. Le premier flux de gaz est un exemple concret de réponse à la demande énergétique mondiale actuelle et réitère notre engagement à aider la Mauritanie et le Sénégal à développer leurs ressources naturelles », a déclaré Gordon Birrell, vice-président exécutif chargé de la production et des opérations.





Pour M. Birrell, « l’importance de l’Afrique dans le système énergétique mondial augmente et ces nations ont désormais des rôles plus importants à jouer. Félicitations aux équipes projet et de production pour avoir mené à bien ce projet et pour avoir toujours placé la sécurité des opérations au cœur de leurs activités. Merci à toute l’équipe de GTA, à nos partenaires et aux gouvernements hôtes pour cette formidable réussite. »





Le document informe que , le gaz de la phase 1 de GTA sera introduit dans le FPSO de GTA à environ 40 kilomètres au large, pour éliminer l’eau, les condensats et les impuretés. Il sera ensuite transféré via un gazoduc vers un navire de gaz naturel liquéfié flottant (FLNG) situé à 10 kilomètres des côtes, pour être refroidi cryogéniquement, liquéfié et stocké avant d’être transféré vers les transporteurs de GNL pour l’exportation. Une partie du gaz sera destinée à répondre à la demande croissante en énergie des deux pays hôtes.





« Grâce à ce tournant, la Mauritanie et le Sénégal franchissent une nouvelle étape majeure vers un nouveau chapitre passionnant en tant que pays exportateurs de gaz. Je suis fier des relations que nous continuons à renforcer dans les deux pays. Sans la résilience et le dévouement de l’équipe de bp et de nos partenaires, ainsi que des gouvernements hôtes et, bien sûr, des peuples mauritanien et sénégalais, rien de tout cela n’aurait été possible » a déclaré Dave Campbell, vice-président senior de la Mauritanie et du Sénégal.





Bp de lister leurs réalisations au cours de ce projet de grande envergure, "les activités de construction de GTA ont généré plus de 3.000 emplois locaux et le projet a fait appel à environ 300 entreprises locales en Mauritanie et au Sénégal. BP et ses partenaires ont investi dans le développement de la main-d’œuvre locale (notamment dans un programme de formation d’apprentis techniciens sur quatre ans) et ont lancé un programme d’investissement social de plusieurs millions de dollars qui vise à améliorer la qualité de vie locale et à créer des opportunités de croissance locale à long terme.