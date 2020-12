BOGO - Le directeur de l’Emploi scelle un partenariat avec Aïnou de Serigne Ahmadou Badaoui Mbacké.

Pape Modou Fall donne à sa politique d'emplois une nouvelle allure. Après son projet " Tékéé Jaareem " qui va capaciter des centaines de jeunes et leur permettre de trouver du travail dans des secteurs d'activités diverses, le directeur de l'emploi s'est rendu cette semaine à Touba Bogo pour visiter l'entreprise Touba Agroindistries Aïnou Rahmati et signer un accord de partenariat avec le promoteur Serigne Ahmadou Badaoui Mbacké. La convention actée, permettra de créer de nouveaux emplois, environ 75, et ainis juguler, en partie, le chômage qui gangrène le quotidien des jeunes de la cité religieuse.



Une visite guidée sera effectuée au niveau de l'entreprise au profit de Pape Modou Fall qui se réjouira beaucoup des efforts colossaux déployés par le chef religieux. Aïnu intervient dans le domaine de la vente de l'eau potabilisée mais aussi dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture.