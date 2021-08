BIAROU : un véhicule se renverse et fait six blessés.

À Biarou, un car immatriculé TC 3164 s’est renversé en faisant six blessés, tous évacués au centre de santé de Vélingara, ce mercredi matin 18 août vers 10 heures, jour d’Achoura. Il s’agit d’un car en provenance de Linkéring qui allait au marché hebdomadaire de Diaobé.



Roulant vive allure, le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule en voulant tourner à hauteur de ce village carrefour. Et c’est à la suite du relâchement de ses freins en pleine vitesse que le véhicule s’est renversé avec tous ses passagers. Sur place, six seront blessés et évacués d’urgence à Vélingara (région de Kolda), rapporte notre témoin.



Alertée, la gendarmerie s’est rendue sur les lieux pour faire le constat. Il faut signaler que des accidents sont fréquents sur cet axe car très emprunté par les automobilistes pour rallier Diaobé...