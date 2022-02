BBY-Ngoundiane : Le maire Mbaye Dione remercie les populations pour son plébiscite et lance un appel pour l'unité de la coalition en vue des prochaines législatives.

Ce samedi 05 février 2022, la salle de conférence de la Maison des Jeunes et de la Francophonie de Ngoundiane a refusé du monde à l'occasion de la journée de Sargal organisée par le maire Mbaye Dione réélu avec brio. L'occasion a été saisie par Mbaye Dione pour remercier toute la population de Ngoundiane et ses électeurs en particulier pour le plébiscite qu'ils lui ont accordé lors des élections territoriales de 2022.



En effet, pour avoir réalisé des scores de plus de 60% au scrutin municipal et plus de 65% au scrutin départemental, la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) de Ngoundiane a battu tous les records dans le département de Thiès. Avec un écart de plus de 5.000 voix obtenues au scrutin départemental, Ngoundiane a largement contribué à la victoire de BBY au Conseil départemental de Thiès.



Cette brillante victoire est la conjonction de deux facteurs essentiels dont le bilan extrêmement reluisant présenté par le maire Mbaye Dione et l'unité scellée par l'essentiel des parties de la mouvance présidentielle autour du candidat de BBY. En effet, depuis 2009, le maire Mbaye Dione et son équipe ont accompli un excellent travail dans tous les secteurs de la vie socio-économique et sur l’étendue du territoire communal.



Ce travail inclusif et participatif, mené avec célérité et avec une maîtrise parfaite des préoccupations majeures des populations, a fini d’asseoir le leadership incontestable du maire Mbaye Dione au sein de la communauté au point que tous les partis politiques de la Commune ainsi que l’écrasante majorité des hommes d’influence du terroir, se sont retrouvés autour de sa personne pour une continuité dans l’action, afin de hisser Ngoundiane au plus haut sommet des villes émergentes de notre pays.



Tous les leaders de la coalition présents à cette rencontre et les nombreux intervenants se sont félicités de ses excellents résultats et ont remercié vivement le maire d'avoir réuni toutes les conditions pour assurer cette belle victoire. Ils ont également émis la nécessité de responsabiliser davantage les cadres de la commune dont principalement le maire Mbaye Dione qui a fini d'étaler ses talents de leader tant au niveau professionnel que politique, domaine dans lequel il a gagné toutes les élections dans sa commune depuis 2009, et quelle que soit la bannière avec laquelle il est allé à ces élections.



Quant au maire Mbaye Dione, il a d'abord remercié vivement la population de Ngoundiane pour la confiance renouvelée et a ensuite félicité le Président Macky Sall et l'ensemble des leaders de la coalition BBY qui ont remporté largement ces élections avec plus de 75% des collectivités territoriales gagnées au niveau national malgré la perte de capitales régionales telles que Dakar, Thiès, Ziguinchor, Kaolack…, à cause surtout de divisions notées dans beaucoup d’endroits où plusieurs listes parallèles se sont dressées contre les choix des leaders de la coalition BBY. Ces félicitations sont également destinées à l’ensemble des camarades de la coalition BBY élus dans le département de Thiès et d’encourager ceux qui ont dignement perdu ces élections.



Enfin et au-delà de la commune de Ngoundiane, il a lancé un appel à l’unité de toutes les forces de la coalition pour accompagner le Président de la République dans sa forte ambition de bâtir un Sénégal Émergent. Les prochaines élections législatives de juillet 2022 doivent, selon lui, permettre de sceller cette unité afin de conserver la majorité au sein de BBY qui a toujours soutenu le Président Macky Sall depuis son élection en 2012.