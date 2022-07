BBY À BAMBEY - L’ambassadeur itinérant El Hadj Dia désigné coordinateur départemental du comité électoral à l’unanimité.

Le comité électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar de Bambey tient désormais son coordinateur départemental. En effet, l’ambassadeur itinérant El Hadj Dia a été choisi de manière unanime par ses camarades qui lui ont accordé une totale confiance.



La cérémonie s’est tenue ce samedi sous la supervision du ministre d'État et commissaire politique de Bambey, Ismaïla Madior Fall et de Aliou Dia, Moussa Sy, Pca du Port, tous deux dépêchés pour prendre part à la rencontre.



La rencontre a aussi enregistré la présence de l’essentiel des personnalités politiques du département. C’est le cas notamment du ministre Mor Ngom, de 11 sur les 12 maires du département, du Président du Conseil départemental, des Hauts conseillers des Collectivités Territoriales du département, des leaders du MEER, de la Cojer.



Les femmes, présentes dans la salle, n’ont pas aussi manqué de se déclarer entièrement d’accord sur le choix porté sur El Hadj Dia qui, pour rappel, a aussi été désigné directeur de campagne par les candidats à la mairie et au Conseil départemental de Bambey à l’occasion des élections locales dernières.