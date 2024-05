BAL4 / 3ème journée Conférence Sahara : Les Rivers Hoopers signent un 3/3 et enfoncent l'US Monastir

Les Rivers Hoopers ont remporté leur troisième victoire consécutive de la Conférence Sahara de la BAL4, en battant l'US Monastir sur le score de 84 à 63. Les Rivers Hoopers étaient également invaincus avec deux victoires, ayant battu l'AS Douanes de Dakar et l'APR Rwanda. En revanche, l'US Monastir qui a subi deux défaites contre ces mêmes équipes, continue de s'enfoncer dans la conférence Sahara avec ce troisième revers consécutifs.



Dès le début du match, Will Perry des Rivers Hoopers a marqué deux tirs à trois points consécutifs, permettant aux Nigérians de prendre rapidement l'avantage avec un score de 16 à 5 après six minutes de jeu dans le premier quart-temps. Avec 8 points au compteur, Perry a grandement contribué à la victoire facile des RH dans ce premier acte, les Tunisiens étant complètement dépassés avec un score de 25 à 16.



Seul Firas Lahyani de l'US Monastir (9 points) s'est illustré lors de ce début de rencontre difficile. L'écart s'est creusé jusqu'à +15 au deuxième quart-temps. Les attaques répétées et bien préparées des nigerians ont fait souffrir la défense tunisienne, débordée de toutes parts. Les efforts de Mohamed Kirdani et de son équipe n'ont pas suffi à inverser la tendance.



Avec au moins quatre absents notable dans leur effectif, les Tunisiens ont accusé le coup physiquement et moralement après leurs deux défaites précédentes dans la conférence Sahara de la BAL4. Le score à la mi-temps était sans appel : 49 à 29 en faveur des Rivers Hopeprs, qui ont pu compter sur Will Perry (11 points) ainsi que sur les 20 points marqués par Kelvin Amayo au deuxième quart-temps.



Le rythme du troisième quart-temps s'est ralenti, avec davantage de pertes de part et d'autre. Cela a permis aux Tunisiens de réduire l'écart et de se remettre dans le match, bien qu'il semblait presque perdu d'avance. Malgré la bonne performance de Sadio Doucouré (13 points dans le troisième quart-temps), les RH conservaient une avance considérable à la fin du troisième quart-temps, avec un score de 67 à 51. Finalement, avec une victoire de 84 à 63, les Rivers Hoopers du Nigeria ont confirmé qu'ils étaient l'équipe dominante de cette conférence, réalisant un sans-faute lors de cette première phase.



Pour la quatrième journée, qui sera consacrée aux matchs retour, prévue ce jeudi, les Rivers Hoopers affronteront à nouveau l'AS Douanes de Dakar à 19h00. Lors de la première journée, ces deux équipes s'étaient déjà affrontées, avec une victoire du club nigérian. De plus, l'US Monastir, déjà sous pression, rencontrera également l'APR Rwanda à 16h00, dans un match aller où l'APR Rwanda l'avait emporté.





Mouhamadou Moustapha GAYE