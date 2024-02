BAL 2024 : L’AS Douanes connaît ses adversaires dans la Conférence Sahara

La Basketball Africa League (BAL) a révélé la composition des Conférences pour la 4ème saison, ce jeudi. L'AS Douanes, finaliste en 2023, se trouve dans la Conférence Sahara aux côtés de l'Armée Patriotique (Rwanda), des Rivers Hoopers (Nigeria) et de l'US Monastir (Tunisie.) D’aprés le média Record, la saison débutera le 9 mars prochain au SunBet Arena de Pretoria, avec le match opposant Petro de Luanda (Angola) à FUS Rabat (Maroc).



L'AS Douanes, représentante du Sénégal dans la compétition, connaît désormais ses adversaires. Du 4 au 12 mai, les Gabelous affronteront l'Armée Patriotique Basketball (Rwanda), les Rivers Hoopers (Nigeria) et l'US Monastir (Tunisie). L'équipe sénégalaise avait atteint la finale la saison précédente après avoir éliminé l'US Monastir lors de la phase de groupes, Ferroviario Beira en quarts de finale et Petro de Luanda en demi-finale. L'AS Douanes a été battue en finale par Al Ahly (Égypte). Elle participera à sa 3ème BAL après les éditions de 2021 (quarts de finale) et 2023 (finale.)



L'US Monastir, champion en 2022, sera présent pour la 4ème fois. Après une élimination au premier tour en 2021, les Rivers Hoopers font leur retour après avoir manqué les deux dernières éditions. L'Armée Patriotique Basketball du Rwanda est la nouvelle venue du groupe. Cette année, la Conférence Sahara a été déplacée en mai en raison de l'élection présidentielle sénégalaise, initialement prévue le 25 février.



Dans la Conférence Kalahari, on retrouve les Cape Town Tigers (Afrique du Sud), le Dynamo Basketball Club (Burundi), le FUS Rabat Basketball (Maroc) et Petro de Luanda (Angola). Les Sud-Africains ont atteint les quarts de finale en 2022 et 2023. Les équipes du Burundi et du Maroc découvriront le tournoi. Favoris du groupe, les Angolais de Petro Luanda participent à leur 4ème BAL. Ils ont terminé à la 3ème place en 2021, à la 2ème place en 2022 et à la 4ème place en 2023. Le match d'ouverture de cette 4ème saison opposera Petro de Luanda à FUS Rabat le samedi 9 mars à partir de 14h GMT.



La Conférence Kalahari se tiendra du 9 au 17 mars. Le champion en titre, Al Ahly (Égypte), se trouve dans la Conférence Nil avec Al Ahly Benghazi (Libye), le Bangui Sporting Club (Centrafrique) et les City Oilers (Ouganda). Les Libyens et les Centrafricains participent pour la première fois à la BAL, tandis que les Ougandais en sont à leur 3ème participation. Ce groupe aura lieu du 19 au 27 avril au complexe sportif Hassan Moustafa du Caire.

Chaque conférence comptera 12 matchs, avec des rencontres aller-retour entre les équipes.



Les deux premières équipes de chaque groupe ainsi que les 2 meilleures troisièmes se qualifieront pour Kigali. Elles disputeront 4 matchs de classement, suivis des quarts de finale, des demi-finales et de la finale. La Bank Kigali Arena vibrera au rythme de la BAL du 24 mai au 1er juin. La BAL annonce que les billets pour les Conférences Kalahari et Sahara sont désormais en vente sur BAL.NBA.com, Ticketmaster.co.za (Pretoria) et Teewtickets.com (Dakar.)



Les billets pour un match simple commencent à 12 000 francs (75 Ran ou Zar) pour la Conférence Kalahari et à 2 500 francs pour la Conférence Sahara. Les fans peuvent économiser jusqu'à 35 % sur le prix des billets pour un match unique en achetant des forfaits de groupe via l'adresse e-mail BalTickets@thebal.com. Ils peuvent également bénéficier d'une réduction de 20 % sur le prix des billets pour tous les matchs de la phase de groupes de la Conférence Sahara en sélectionnant deux, quatre ou tous les matchs. Les fans qui achètent des billets auront également un accès gratuit aux zones réservées aux supporters dans l'arène. Les informations concernant la vente des billets pour la phase de groupes de la Conférence Nil au Caire, ainsi que pour les éliminatoires et les finales à Kigali, seront annoncées ultérieurement.



Composition des conférences :



Kalahari : Cape Town Tigers (Afrique du Sud), Dynamo Basketball Club (Burundi), FUS Rabat Basketball (Maroc), Petro de Luanda (Angola)



Nil : Al Ahly (Égypte), Al Ahly Benghazi (Libye), Bangui Sporting Club (Centrafrique), City Oilers (Ouganda)



Sahara : Armée Patriotique Rwandaise Basketball (Rwanda), AS Douanes (Sénégal), Rivers Hoopers (Nigeria), US Monastir (Tunisie)