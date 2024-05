BAL 2024 (Conférence Sahara) : À l’issue d’une grosse partie, l’APR fait tomber l’ogre de Monastir (89 à 84)

La conférence Sahara de la Basketball Africa League a débuté ce samedi au Dakar Arena de Diamniadio avec le match opposant l'US Monastir de Tunisie à l'APR Rwanda. Les deux équipes se sont lâchées dès le début du premier quart-temps, qui s'est terminé sur un score de 20-20. Grand favori au coup d’envoi, les Tunisiens ont pris l'avantage grâce à une meilleure précision dans les tirs à deux points et une présence dominante sous le panier.



Cette bataille s'est poursuivie tout au long du deuxième quart-temps, remporté de justesse par l'US Monastir sur le score de 40 à 39. Il faut dire que l'équipe tunisienne, vainqueur de la BAL 2022 lors de la deuxième édition, a été mise à rude épreuve par une solide équipe rwandaise.



Cependant, lors du troisième quart-temps, l'entraîneur de l'US Monastir et ses poulains ont réussi à creuser légèrement l'écart grâce à une défense solide, dirigée par le pivot élancé Ater Majok, qui a été impitoyable sous le panier et a également contribué aux rebonds offensifs. Cela n'a pas suffi pour prendre une large avance, le score étant de seulement 55 à 52 en faveur de l'US Monastir à la fin du troisième quart-temps, remporté par l'APR.



Grace à une performance exceptionnelle d'Adonis Filer (24 points), l'APR va prendre l'avantage dans les dernières minutes du match (80-85), il a fallu attendre les ultimes secondes de cette palpitante partie pour connaître le vainqueur : l'APR Rwanda, qui l'a emporté 89 à 84 !



Pour son deuxième match, l'US Monastir, après cette défaite samedi, affrontera l'AS Douanes à 17h30 ce dimanche au Dakar Arena. Pendant ce temps, l'APR et les Rivers Hoppers se rencontreront un peu plus tôt à 14h30.