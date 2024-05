BAL 2024 : Amadou Gallo Fall prend rendez-vous ce samedi pour un big Show à Diamniadio !

Amadou Gallo Fall a annoncé un événement majeur au Dakar Arena de Diamniadio ce samedi 4 mai, pour le compte de la conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL 2024.) Pour la journée inaugurale, les matchs entre l'US Monastir (Tunisie) et l'APR Rwanda (14h30), ainsi que l'AS Douanes (Sénégal) et les Rivers Hoopers du Nigeria (17h30), se joueront à guichets fermés, devant un public complet.



De plus, selon Amadou Gallo Fall qui faisait face à la presse nationale et internationale, des artistes sénégalais tels que DIP, Ngaka Blindé, Jeeba, Daara J Family etc, offriront des performances sons et lumières exceptionnelles. Gallo Fall, le président de la Basketball Africa League (BAL), s’est dit enthousiaste et très confiant quant à la bonne tenue de cette conférence Sahara qui devrait être à la fois attractive d’un point de vue sportif et culturel.



Pour s’en convaincre, Gallo Fall a souligné qu’à : « Pretoria, lors de la Conférence Kalahari, nous avions accueilli 25.000 spectateurs dans des stades. Nous prévoyons la même situation à Dakar. Je suis convaincu que les matchs captiveront le public (...). J'encourage les fans à consulter le site pour obtenir des billets. Le match de demain est complet » rappelle-t-il.



De nombreuses personnalités sont attendues à Dakar pour vivre en direct cette competition de classe mondiale. Le sport, le basket, la musique, tout ce que l'Afrique a de mieux en termes de culture sera mis en valeur.



Dans l'ensemble, quatre équipes, parmi lesquelles figure l'AS Douanes, finaliste de l'édition précédente, se disputeront les deux premières places. Les deux tickets qualificatifs restantes des trois conférences, seront octroyées aux deux équipes classées meilleures troisièmes.