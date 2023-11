BAL 2024 : Amadou Gallo Fall donne le coup d’envoi, l’Afrique du Sud parmi les pays hôtes…

En présence de Amadou Gallo Fall le président de la Basketball Africa League (BAL) et du président de FIBA Afrique, Anibal Aurelio Manave, l’alléchant programme de la BAL 4 a été dévoilé ce mardi. Comme pour les trois prochaines éditions, le Rwanda abritera les play-offs plus connu sous le nom de Final 8. Seulement, lors de son allocution, le patron de la BAL a annoncé quelques petites innovations concernant les futurs pays hôtes, et le nombre de matchs.



En effet, il a été décidé que l’Afrique du Sud qui avait organisé la première édition de la NBA Africa Games (team world vs team Africa) en août 2015 à Johannesburg, va accueillir quelques matchs de la phases de poule de la BAL 4, au mois de mars 2024.



Pour ce qui de la suite de la compétition, Le Caire (Conférence du Nil) et Dakar (Conférence du Sahara) vont vibrer au rythme de la balle orange entre le mois d’avril jusqu’au mois de mai. Toujours sur la base de la programmation officielle, déclinée par Amadou Gallo Fall, il a été acté que le Final 8 se jouera normalement vers la du mois de mai voire début juin.



La BAL rassemble la crème du basketball africain avec les 12 meilleurs clubs issus de divers championnats répartis sur le continent. Pour assurer leur qualification, les deux premiers clubs des trois poules (et les deux meilleurs 3eme) disputeront le reste de ce passionnant marathon de 48 rencontres, une autre nouveauté de l’édition 2024 qui compte 10 matchs supplémentaires.



Rappelons que le club égyptien, Al Ahli est le tenant du titre. Les pharaons avaient dominé l’As Douanes de Mamadou Gueye « Pabi » qui disputait sa première finale historique à la BAL3. Les Gabelous vont à nouveau représenter le Sénégal et tenter d’aller remporter leur premier BAL.





Mouhamadou Moustapha Gaye