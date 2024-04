Axe Patte d'Oie - Yoff : une voiture dérape, se renverse et occasionne 03 victimes, dont 02 morts....

Ce lundi 01 avril 2024, vers les coups de 04 heures 31 minutes, un violent accident de circulation s’est produit sur la route de Yoff, plus précisément sur le sens Yoff – Dakar, occasionnant ainsi 03 victimes, dont 02 morts.



Sur les lieux de la scène, c’est le Capitaine Aissatou Keïta commandant de la 12 eme compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Dieuppeul trouvé sur place qui est revenu sur la situation.



Averties de cette tragédie, Aïssatou Keïta et son équipe n’avaient accusé que de quelques minutes avant de procéder à leur intervention. Sur place, cette dernière a noté une scène horrible.



« Lorsque nous sommes venus, nous avons vu trois victimes coincées dans une petite voiture, nous les avons tous extraits, mais une seule personne était encore en vie, les deux autres étaient déjà mortes » a-t-on appris du commandant.



Selon Aïssatou Keïta, il s'agissait d’un dérapage suivi de renversement, les victimes déjà identifiés et qui étaient apparemment tous des jeunes hommes ont été directement acheminés à l’hôpital, juste après l’arrivée de quelques-uns des membres de la famille des victimes.