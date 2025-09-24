Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter : " c'est des routes complètement dégradées qu'il faut reprendre pratiquement" (Dr Babacar Diop)

Ce mercredi matin, le maire de la ville de Thiès a procédé au lancement des travaux de réfection des routes secondaires, sur l'avenue Aynina Fall. À cette occasion, le Dr Babacar Diop a fait l'état des lieux relativement à l'état de dégradation de ces axes. "Depuis quelques années, la demande la plus pressante, c'est l'état des routes à Thiès, c'est la réfection des routes. Et depuis quelques semaines avec mes équipes, nous avons sillonné la ville en long en large pour constater cet état des routes, et au delà du constat, dégager une stratégie qui pourra m'amener à prendre en charge cette préoccupation des populations de Thiès afin de la satisfaire. Et le constat qui a été fait c'est qu'au niveau de plusieurs avenues, c'est des routes complètement dégradées qu'il faut reprendre pratiquement...Aynina Fall en fait partie, Bountou Dépôt aussi en fait partie, le commissariat central, Jules Sagna est devenue impraticable. Si vous allez au niveau de Thiès-Est, vous verrez que la route de Cité Senghor, cette route est impraticable, c'est la même chose au niveau de Ousmane Ngom[...]. Vous avez des nids de poule notamment sur la route qui mène vers l'hôpital régional etc". "Et nous avons une stratégie pour d'abord réhabiliter les routes et ensuite une autre stratégie qui pourrait nous permettre de manière plus efficace de régler le problème. Nous avons une approche pour la prise en charge de ces problèmes de nids[...]. Nous en sommes à plus de 13 km", a-t-il révélé.

Interrogé sur les moyens dont dispose la mairie de Ville pour pouvoir procéder à la réhabilitation de ces routes, Babacar Diop de répondre. "Tout le monde constate l'état des routes, si la mairie dit que c'est l'Ageroute, l'Ageroute dit que c'est FERA, mais on restera là jusqu'à l'année prochaine. Aujourd’hui, nous sommes interpellés en tant que maires, même si nous ne sommes pas compétents nous n'avons pas les moyens mais un maire ne peut se cacher derrière le fait qu'il n'a pas de moyens, on trouve des stratégies, on mobilise le conseil municipal et on fait des efforts pour prendre en charge la revendication des citoyens".

Une enveloppe de 500 millions mobilisée

" Nous avons pu mobiliser nous de la mairie une enveloppe mais nous savons que cette enveloppe là ne peut pas régler le problème de l'ensemble des routes au niveau de Thiès. Avec l'apport du conseil, nous sommes à peu près à 500 millions de FCFA que nous avons mobilisés. Mais pour mais toutes les routes évoquées ici, vous savez que cela n'est pas suffisant. C'est pourquoi, je lance un appel à l'expertise locale, aux entreprises au niveau de Thiès, aux fils de Thiès, à tout le monde...Si chacun apporte sa contribution, nous réussirons des choses extrêmement ordinaires ici à Thiès[...]. L’État suit bien l'état des routes et j'ose espérer qu'il apportera aussi sa contribution pour la prise en charge de ce problème", a-t-il conclu...