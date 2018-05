Autoroute à péage / Révision des tarifs et de la concession : Macky Sall prend de vitesse Gérard Sénac

Selon l’Agence de presse sénégalaise, le président de la République, Macky Sall a engagé, lundi à Dakar, son gouvernement à "hâter le pas" sur la révision de la concession de l’autoroute à péage et la "nécessité" de révision de ses tarifs.



"J’engage le gouvernement à hâter le pas sur la révision de la concession de l’autoroute et la nécessité de révision des tarifs de l’autoroute à péage" a déclaré le Premier des Sénégalais qui s’exprimait lors de la cérémonie solennelle de levée de couleurs au palais de la République



A en croire la même source, Macky Sall est revenu sur l’accident survenu sur l’autoroute à péage et qui a entraîné la mort de l’artiste musicien Papis Mballo, leader du groupe musical sénégalais "Gélongal".



Le président Macky Sall a présenté les condoléances de la nation à la famille de la victime et au monde de la culture.



"Nous sommes interpellés sur la nécessité absolue de sécuriser le parcours de l’autoroute à péage (…) Il n’est pas possible de laisser des animaux transpercer le dispositif de sécurité. J’engage le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour que pareils accidents ne puissent se reproduire sur l’autoroute à péage", termine notre confrère.