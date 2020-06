Auteurs : « L'ultime audience » de Souleymane Téliko

Souleymane Téliko, dans "Méditations sur l'acte de juger. L'ultime audience", invite le lecteur à faire le voyage entre l'audience d'ici bas et celle de l'au-delà. L'auteur loin de verser dans la comparaison se dit frappé par les similitudes entre certains aspects du jugement dernier et ce qui se pratique régulièrement dans nos juridictions. Des aspects des audiences criminelles dont la description se rapproche de certains aspects du jugement dernier. À travers ce livre de six chapitres, (les acteurs du procès, l'attente du jugement, la comparaison à l'ultime audience, l'interrogatoire a l'audience, l'enquête de personnalité et le verdict), Souleymane Téliko précise que ce n'est pas le magistrat qui a écrit, mais le croyant qui a voulu partager des réflexions à travers la relecture des versets relatifs au déroulement du jugement dernier.

Ce livre traduit en anglais et en arabe est préfacé par l'ancien ministre des affaires religieuses, Mamadou Bamba Ndiaye. Le magistrat Souleymane Téliko est l'invité de ce présent numéro de Auteurs, le mag littéraire de Dakaractu. Il répond aux questions de Samba Ardo...