Augustin Senghor sur le forfait supposé de Sadio Mané : « Le club devra nous envoyer une notification officielle et le dossier médical du joueur »

Le président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, s’est prononcé ce mercredi sur la radio futurs médias, sur le cas de Sadio Mané. D’après lui, la FSF est dans l’attente de la décision médicale et surtout de la confirmation officielle du Bayern Munich…

« En tant que fédération, notre devoir est d’attendre la notification officielle émanant du département médical du Bayern Munich. Nous attendons la notification officielle de la part du Bayern Munich. Pour ce qui est du forfait supposé de Sadio, nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur le sujet… Pas plus tard qu’hier il y a des informations qui circulaient, faisant état d’une blessure qui ne serait pas très grave. Donc il faut rester prudent et disposer des bonnes informations avant de prendre des décisions. »

Loin d’avoir entériné la thèse du forfait, Augustin Senghor entend suivre la procédure légale, avec une probable contre-expertise de la FSF pour être fixé sur la blessure de Mané… « Vous savez, Sadio Mané n’est pas un médecin, ce n’est pas à lui de dire s’il est forfait ou pas ! Que ça soit moi, mon vice-président Seydou et Cie nous sommes en train de faire ce qu’il faut pour avoir des nouvelles du joueur, échanger avec lui, etc… Puisqu’on est dans le domaine médical, nous devons rester prudents et éviter de faire des déclarations. Dans tous les cas, en cas de forfait, le club devra nous envoyer une notification officielle et nous envoyer le dossier médical du joueur. »