Augustin Senghor insiste sur la reconquête du titre… : « Il est hors de question qu’après avoir gagné la CAN… »

Après son sacre à la coupe d’Afrique des nations 2022, le Sénégal doit à tout prix reconquérir le sacre en Côte d’Ivoire 2023. C’est en tout cas l’objectif et l’ambition affichée du président de la fédération, Augustin Senghor, qui l’a une nouvelle fois rappelé ce jeudi, à l’occasion de la réunion du comité directeur de la FSF.



Ce jeudi, au moment de faire le bilan du Sénégal à la coupe du monde 2022, le patron de la FSF a estimé qu’il n’est pas question de laisser le trophée leur échapper.

« Pour nous la fédération, il est hors de question qu’après avoir atteint le graal en début d’année en gagnant la première coupe d’Afrique, qu’on s’en suffise ! Nous sommes encore plus ambitieux que jamais. »



Une pression supplémentaire pour les Lions et leur sélectionneur Aliou Cissé qui, au moment de renouveler son contrat jusqu’en 2024, avait aussi pris le pari de regagner la CAN.



Pour y parvenir, Augustin Senghor compte tout faire pour ramener le titre au Sénégal… « Et nous sommes en train de travailler sur la conservation de la CAN en Côte d’Ivoire 2024… Parce qu’aujourd’hui, autant on a été heureux de gagner notre premier trophée, autant nous sommes décidés à le conserver ici à Dakar et s’en donner les moyens. »