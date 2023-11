Augustin Senghor : « Pensez-vous que Metz et Génération Foot ont investi tous ça pour le championnat du sénégal ? »

« Le foot business ne doit pas écraser l’ensemble du football d’un pays » a déclaré Augustin Senghor, le président de la fédération de football, ce mercredi, alors qu’il venait d’assister à la cérémonie d’ouverture du premier sommet « Dakar Sport Summit », à Diamniadio.



Une déclaration à mettre sur le compte de l’affaire Ligue Pro / Diambars / Génération Foot. Une crise sur fond de mesure interdisant la réception de matchs de football officiels (ligue 1 en l’occurrence) dans les stades de Saly (Diambars) et Déni Biram (GF.) d’après lui, si des clubs comme le FC Metz et Génération Foot consentent à faire des investissements au Sénégal ce n’est pas forcément pour le développement du football local mais un investissement à rentabiliser.



« Est-ce que vous pensez sérieusement que Metz et Génération Foot tout ce qu’ils ont investi là c’est pour accueillir le championnat du Sénégal ? J’ai dit tout à l’heure qu’il fallait avoir des garde- fous. Il ne faut pas que le football business écrase l’ensemble du football d’un pays. Sinon on est en danger… Vous ne savez pas qu’à chaque fois qu’on voulu s’entraîner dans les centres de Diambars et Génération Foot on nous a dit qu’il faut payer, et on a payé » a-t-il révélé.





Mouhamadou Moustapha Gaye