Augustin Senghor : « On doit protèger la tanière pour ne plus avoir des cas de Covid... »

Pour éviter les cas de Covid-19 dans la tanière, il est important de mettre un cordon sanitaire très strict autour des joueurs. "On doit protèger la tanière pour ne plus avoir des cas de Covid..." Après avoir subi neuf cas de contamination rien qu'au niveau des joueurs, le Sénégal est en train de récupérer quelques Lions dont Mame Baba Thiam, Famara Diédhiou et Mamadou Loum Ndiaye qui ont retrouvé le groupe. Dans les prochains jours, le dispositif sanitaire devrait être renforcé...