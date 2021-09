Augmentation des denrées de première nécessité : Le Directeur du Commerce Intérieur parle d'une hausse généralisée de 40 à 120 dollars sur les produits.

Lors du Conseil National de la Consommation tenu ce mardi 31 août, le Directeur du Commerce Intérieur a donné des explications sur les raisons de la hausse des denrées de première nécessité. Selon Oumar Diallo, c'est le rétrécissement de l’offre mondiale qui a occasionné la hausse des prix.



Il ajoute : " il y a une augmentation du coût du fret et que 90 % des produits sont transportés par voie maritime". À cet effet, il note qu'il y a une hausse généralisée de 40 à 120 dollars sur les denrées de première nécessité.



"Pour l'huile de palme raffinée, en Malaisie et en Indonésie, il y a une hausse de 12 à 27 dollars en moins d’un an sur le bidon de 20 litres, passant de 14 000 à 21 000 sur le marché national. En plus de cela, il y a des restrictions commerciales pour sécuriser leur consommation intérieure. « Des pays comme le Bénin et la Côte d’Ivoire sont confrontés à la même situation ", a-t-il précisé.



Par ailleurs, Oumar Diallo a fait savoir que pour le riz, il n’y a pas de hausse sur le marché international. "Le problème réside dans le transport par bateau vraquier. La hausse du prix du riz est relative au coût du Fret qui est passé à 135 dollars", dit-il. Ainsi, il explique qu'il n'y a pas de TVA depuis 10 ans sur le riz et en même temps, il y a une surveillance du marché qui garantit la production locale.



En ce qui concerne le Blé, le Directeur du Commerce avoue que le prix est passé de 270 en janvier à 325 euros la tonne. "Il y a eu un effort de l’Etat avec une baisse de la TVA à 15 milliards de recettes fiscales en 10 mois. Il précise que la suppression de la TVA et des droits de Douanes est de garantir la disponibilité du pain et la disponibilité des prix", a souligné M. Diallo.