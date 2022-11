Audition par le Doyen des juges: Ousmane Sonko refuse tout prélèvement et menace…

Contrairement à ce qui a été avancé çà et là, l’audition du président de Pastef, Ousmane Sonko n’a pas été un long fleuve tranquille. Sur plusieurs questions notamment celles soulevées par le parquet, l’auditionné n’a pas apporté des réponses. Comme d’ailleurs c’est souvent le cas quand on fait face au juge. Selon une source contactée par Dakaractu, «l'audition de Ousmane Sonko n'a pas été de tout repos». Il a surtout mis l’accent dans ses prises de paroles sur la thèse du «Complot» qui a toujours été brandi. Par ailleurs, Ousmane Sonko a pointé un doigt sur ce qu’il appelle «falsification du Procès-verbal». C’est d’ailleurs ce qui peut expliquer la sortie de Me Youssoupha Camara un des conseils de Sonko dans les colonnes de igfm. Qui pense que le prochain convoqué sera le capitaine Touré. «Le doyen des juges va poursuivre l’instruction. Certainement c’est le capitaine Touré qui va suivre. Ousmane Sonko a demandé à ce que toutes les personnes qui sont impliquées dans ce complot soient entendues également. Il a donné des noms, le doyen a décidé de poursuivre l’instruction…» dit-il.



Le leader de Pastef a également refusé catégoriquement tout prélèvement quelconque pour un éventuel test ADN. La même source de renseigner que Sonko a même menacé le juge d'instruction et tous ceux qui sont impliqués dans ce «complot»… Car dit-il «ils en répondront demain».