Audit physique et biométrique : Le Niger à l’école de la Fonction publique sénégalaise

L’objet de la visite d’études qui s’est déroulée du 7 au 14 avril 2018 porte sur le recensement biométrique des agents de l’Etat. Madame Kaffa Rakiatou Christelle Jackou, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du Niger à la tête d’une forte délégation, est venue s’imprégner de l’expérience sénégalaise en matière de modernisation de l’Administration, notamment du recensement des agents de l’Etat.La mission devrait permettre de renforcer les capacités des cadres nigériens à travers l’expérience sénégalaise du recensement biométrique. Il s’est agi de voir les dispositions légales devant accompagner ce type d’opérations, l’organisation et la préparation des opérations de recensement, le cadre de suivi et d’accompagnement de la firme contractante et les dispositions techniques et technologiques devant être prises en amont.Pendant une semaine, la délégation a rencontré les services du Ministère, notamment la Direction générale de la Fonction publique (DGFP), la Direction de la gestion des carrières (DGC), la Direction des Etudes, de la Législation et du Contentieux (DELC) la Direction de la Gestion prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences (DGPEEC) et celle du Renouveau du Service public. L’Agence de l’informatique de L’Etat (ADIE) a également été une étape importante de ce séjour.Lors de la réunion de synthèse, la délégation nigérienne a exprimé son satisfecit sur le voyage d’études et la qualité des échanges.En matière de benchmarking, la Fonction publique Sénégalaise qui a déjà séjourné en République de Malaisie a mis en relation le ministre nigérien et son excellence Mme l’Ambassadeur de ce pays ami, en vue d’un séjour d’études en matière de modernisation de l’Administration.A l’issue des travaux, Madame Mariama Sarr a offert un déjeuner à son hôte nigérien et sa délégation dans un hôtel de la place ainsi que des cadeaux en guise souvenir.