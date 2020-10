Audience : Mohamed Ndao Tyson reçu par le ministre des sports, Matar Ba.

Mohamed Ndao, ancien roi des arènes et actuel conseiller spécial au niveau du comité national de gestion de la lutte (CNG), a été reçu en audience par le Ministre des Sports Matar Ba ce lundi 26 octobre 2020 en début de matinée. Un aparté qui s’est tenu sous la présence effective du secrétaire général du ministère des sports M. Paul Dione, du directeur des Activités Physiques et Sportives (DAPS), M. Mamadou Fall, et du directeur de Cabinet du Ministre des Sports M. Ibrahima Ndao.



Lors des discussions, la question relative au développement du sport en général mais surtout, les nouvelles orientations stratégiques de la lutte ont été évoquées. L’ancien lutteur, Tyson, a profité de l’évènement pour féliciter Matar Ba qui a été récemment désigné meilleur manager Africain de l’année 2020 (prix PADEV Kigali 2020.)



Cette audience intervient à quelques jours de la fin du mandat (Le 31 octobre prochain) de l’actuel président du CNG de lutte, Alioune Sarr, annoncé sur le départ. En effet, depuis plusieurs semaines, Tyson est fréquemment annoncé parmi les futurs successeurs du Dr Sarr à la tête du CNG. En le recevant, le ministre des sports ouvre la porte à toutes les hypothèses. S’agissait-il d’une audience de consultation ? Une sorte d’appel à candidature ainsi lancé par le ministre des sports ? Ce qui est sûr c’est que l’ancienne tête de file de l’écurie « Boul Faalé » est loin de faire l’unanimité au sein du monde de la lutte.