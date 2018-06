Au repos, les Titulaires de Sénégal-Pologne savourent et se projettent sur le Japon

Avec la manière, l'équipe du Sénégal a dominé la Pologne (2-1), mardi 29 juin. Au lendemain de cette victoire, les Lions savourent, mais se projettent déjà sur le deuxième match face au Japon, prévu dimanche 24 juin à Ekaterinbourg.



Pendant que les remplaçants s'entraînaient à Spoutnik (Kaluga), les titulaires du match contre les Aigles Blancs sont restés sagement aux soins pour la plupart ce mercredi après-midi, même si une poignée s’est pointée le matin sur le jardin de l'hôtel SK Royal pour un léger décrassage.



Le but de Mbaye Niang au centre des débats



Le constat est suffisamment rare pour être souligné. Un action de jeu est au centre des débats, dans la Tanière et en dehors, au lendemain de la victoire contre à la Pologne (2-1) : la passe involontaire de Grzegorz Krychowiak (61e), interceptée par Mbaye Niang, qui a alourdi la marque. Ce deuxième but a été inscrit sur une action qui se produit rarement. Le joueur de Torino se trouvait hors du terrain, seulement quelques instants avant. Une position qui a suscité un débat nourri après la rencontre, alors que Niang a été autorisé par l'arbitre à revenir sur la pelouse...