Attendu au Tribunal de Dakar ce Mercredi 10 Mai 2023 dans le dossier qui l’oppose à Dakaractu : Serigne Mboup verse dans le dilatoire et convoque son Conseil municipal

Ce qu’on craignait dans l’affaire opposant Dakaractu et Serigne Mboup risque d’arriver. Le dilatoire érigé en mode de défense pourrait encore prospérer pour Serigne Mboup qui n’est pas prêt de déférer à la convocation du tribunal de ce mercredi 10 mai. Le maire de Kaolack a convoqué son conseil municipal ce même jour pour statuer un certain nombre de points de sa gestion.







Pourtant, un renvoi ferme avait été décidé par le tribunal. Qui en avait marre de l’accumulation des renvois de ce dossier qui traine encore. Plus de cinq fois les deux parties ont été renvoyées. S’il venait à être renvoyé ce mercredi, le dossier en serait à six renvois.







Après cinq (05) renvois, les avocats des deux parties ne parviennent toujours pas à se faire face. Il s’avère qu’à la demande des avocats de Serigne Mboup (prévenu), le procès fait l’objet de renvoi à chaque fois (14 septembre 2022 ; 9 novembre 2022 ; 28 décembre 2022 ; 8 février 2023 ; 8 mars 2023 et 10 mai 2023) à leur demande. Les conseils de la partie civile croient savoir que ce renvoi est ferme et que le 10 mai prochain, l’affaire sera vidée et le droit dit. Visiblement, l’édile de Kaolack qui est prévenu dans cette affaire ne semble pas être dans les dispositions de se présenter à la barre pour se défendre le jour-J. D’ailleurs, il est coutumier du fait. Depuis le début de la procédure, il ne s’est jamais présenté devant le tribunal. C’est dire…







Pour rappel, plusieurs fois, le maire de Kaolack, sur des plateaux de TV, de radios ou dans la presse tout court s’est vertement attaqué à Dakaractu. Et selon lui, ce médium veut saboter son travail à Kaolack. Il l’accuse d’être de mèche avec ses adversaires (politiques). Car, dit-il «Dakaractu est payé par ses détracteurs pour le salir et sortir des informations contre lui». Ses propos ont été tenus sur Walf Tv…



Faux ! rétorque Serigne Diagne, le patron de Dakaractu. Selon lui, «Serigne Mboup ne cesse de nous attaquer dans des plateaux télévisés. Et ce sont toujours des propos mensongers et infondés à l’encontre de notre médium. Serigne Mboup est vraiment culotté, il pensait qu’il allait tenir de si gros mensonges devant des milliers de Sénégalais et partir tranquillement. Nous avons saisi et mis à la disposition du parquet des informations détaillées à travers des captures d’écran, messages, des audios et vidéos».