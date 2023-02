Atteint par la grippe: le Roi Mouhamed VI du Maroc reporte son séjour au Sénégal

Sa majesté le Roi Mouhamed VI va finalement reporter son séjour de quatre jours initialement prévu à partir de ce mercredi 22 février 2023 au Sénégal. Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, le ministère de la maison royale, du protocole et de la chancellerie informe que le roi Mohammed VI, a contracté une grippe et pour cette raison, son médecin personnel lui a recommandé d’observer une période de repos et d’éviter de voyager durant quelques jours. Par conséquent, ce séjour royal qui devrait être l’occasion de procéder à l’inauguration du quai de pêche de Soumbédioune et du Centre de Formation à l’Entrepreneuriat de Diamniadio, ainsi que les entretiens avec le chef de l’Etat, ne se fera plus comme prévu.