Attaques contre le général Moussa Fall : Le ministre des Forces Armées contre-attaque et corrige l’opposition

Le ministre des Forces armées à l’occasion de la présentation des vœux aux armées, s’est offusqué des attaques proférées contre le général Moussa Fall. Me Sidiki Kaba a dénoncé ces attaques qu’il qualifie d’injuste et infondées contre les deux officiers des armées.



« Je vous redis toute ma satisfaction et vous réaffirme mon soutien total et ma disponibilité entière à vous accompagner, … à un moment où des attaques répétées et injustes sont formulées à l’endroit de vos personnes, je voudrais affirmer ma confiance, ma détermination à vos côtés, à faire en sorte que la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens puissent être menées par vous avec le même engagement et avec la même détermination », répond le ministre des Forces Armées aux différentes attaques de la classe politique et de la société civile portée à l’encontre des officiers.