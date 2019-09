Attaques contre Moussa Baldé (Maer) : Le Conseil régional de la jeunesse de Kolda prend sa défense

Le Conseil régional de la jeunesse (crj) de Kolda entre dans la danse pour défendre Moussa Baldé, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, contre les attaques dont est victime ce dernier.

Papis Baldé, le président dudit conseil, s’est exprimé en ces termes : « Nous avons constaté ces derniers temps dans la presse un acharnement extrême contre la personne du ministre de l’agriculture et du développement durable.

En effet, depuis sa nomination à la tête de ce département, le professeur Moussa Baldé abat un travail extraordinaire pour satisfaire les agriculteurs du Sénégal. Quelques jours après sa nomination, sa première action était de voir le niveau de mise en place des intrants et voir la situation des agriculteurs sur le terrain. Cette tournée nous a conduit à Touba où nous avons reçu la bénédiction du Khalife des mourides. La délégation a été a Médina Baye puis à Tivaouane. Partout les agriculteurs ont rassuré le ministre Moussa Baldé qui est un homme de terrain et de résultats. »



Dans la foulée, il dénoncera sans détour : « Moussa est un homme sain, serein, un cadre émérite, malheureusement il y a des gens tapis dans l’ombre, des jaloux jamais ministrables et des marabouts d’hôtels qui cherchent à salir le nom du ministre. Mais c’est peine perdue et ce n’est pas en manipulant la presse qu’ils arriveront à leurs fins... » conclut-il.