Attaque terroriste au Mali : « la menace s’est étendue à d’autres localités sensibles, un couvre-feu de 18 h à 6 h instauré ». (Armée)

Les forces armées maliennes informent que l'attaque terroriste perpétrée ce mardi est en cours sur l'aéroport de Bamako. Elle s'est étendue à d'autres lieux sensibles de Bamako. Les forces de sécurité et de défense continuent ses efforts pour contenir et neutraliser la menace.



Dans ce contexte, l’armée malienne appelle les populations à rester chez elles et à observer rigoureusement le couvre-feu instauré, qui commence à 18 heures et se termine à 6 heures. Ce couvre-feu, selon le communiqué de l’armée, est mis en place pour « garantir votre sécurité et permettre aux opérations de se dérouler dans les meilleures conditions ».