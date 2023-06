Attaque présumée de manifestants contre le lutteur Modou Lô : Le roi des arènes nie en bloc et précise…

« Tout d’abord, je tenais à apporter tout mon soutien au peuple sénégalais en ces temps difficiles. Je m’incline devant la mémoire des personnes qui ont perdu la vie au cours de ces événements et souhaite prompt rétablissement à tous les blessés. J’ai tenu à faire cette vidéo en guise d’éclaircissement sur la rumeur circulant depuis hier soir et qui fait état d’une attaque présumée que j’aurais subie de la part de jeunes manifestants. Il n’en est rien ! Je rentrais tranquillement chez moi, en un moment donné ma voiture a été bloquée par des débris et barrages qui empêchaient toute circulation sur la voie publique. C’est pour cela que je suis descendu pour dégager la route. J’ai même échangé avec quelques-uns des jeunes trouvés sur les lieux, malheureusement quelqu’un s’est mis à insulter et jeter des pierres et je suis allé le voir… » Xaragne Lô en a profité pour apaiser les tensions et inviter les jeunes à savoir raison garder.