Attaqué de tous bords par Mame Mbaye Niang: Amadou Bâ clôt le débat...

Les sorties intempestives de l’actuel ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang ont été bien notées par le Premier ministre Amadou Ba lors de l’entretien exclusif avec Dakaractu. Il n’y a pas de doute : Mame Mbaye Niang est foncièrement contre la candidature du Premier ministre Amadou Ba. Mais ce dernier ne préfère pas botter en touche ces considérations : « Je considère cela comme un acte politique. Pour moi, dans ce cadre, il faut voir les choses. Il a donné son point de vue. Je ne veux pas trop en parler mais je tiens à préciser qu’il me faut dissocier le travail du gouvernement à ces considérations politiciennes » considère le chef du gouvernement qui, dans la peau d’un candidat de la majorité présidentielle, rappelle que cette partie contre sa candidature n’est qu’une minorité.







Cependant, Amadou Ba est d’avis qu’il doit encore aller à la rencontre des responsables pour multiplier les chances de la majorité. L’unanimité n’existant pas dans ce monde, le Premier ministre Amadou Ba rappelle en revanche, qu’en ce qui le concerne, une organisation sera établie pour rencontrer et discuter avec tout le monde. Par contre, le candidat de Benno précise que « l’objectif n’est pas seulement de centrer tout autour des politiques, mais aussi, les autres sensibilités et couches de la société doivent également, faire partie de son agenda.