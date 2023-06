Attaque de l'usine d’eau de Tieudéme : Un déficit de 12 000 m3 prévu pour Dakar, 03 individus arrêtés, la sécurité corsée…

Au lendemain des attaques perpétrées sur l’une de leurs usines d’eau, la société SEN’EAU, l’entreprise en charge de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine du Sénégal a sorti un bilan provisoire. D’après la SEN’EAU le bilan des attaques sur le réseau hydraulique, dans le but de priver d’eau la capitale, Dakar, va provoquer un manque 12 000 m3 d'eau pour la capitale. Toujours selon la SEN’EAU la remise en service dudit site devrait prendre trois (03) semaines pour un retour à la capacité maximale en mode manuel. Ceci en attendant une réhabilitation complète sous 4 à 6 mois.



Le communiqué parcouru par dakaractu renseigne que : « ces actes de vandalisme et de vol ont eu lieu vers 22 heures sur la partie logement. » C’est ainsi que tout le mobilier à été emporté de même que et des climatiseurs. C’est dans ce sens que les services de la SEN’EAU ont introduit une demande auprès des autorités pour une surveillance accrue de l’usine d’eau de Tieudeme.



Par ailleurs, le bilan fait état de violents affrontements qui se sont produits dans la soirée du vendredi 2 juin au samedi 3 juin jusqu’à 1 h 30, autour du centre de Hann. Heureusement aucune intrusion n’a été notée ni de dégât pour la SEN’EAU qui a signalé l’interpellation de 03 personnes par les forces de l’ordre. Pas moins de 13 gendarmes sont désormais présents dans l’enceinte du siège. Ils ont renforcé les forces de l’ordre présentes à l’extérieur. Le dispositif de sécurité devrait également etre renforcé dans centre hydraulique de : Thiaroye, KMS 3, PK4–AIBD et Ngnith.