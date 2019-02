Attaque contre des journalistes à Tamba: Le Sympics, l'Appel, la Cnjr portent le combat

Le monde de la presse, à travers le Sympics, l'Appelet le Cnjr, condamne de la manière la plus ferme les attaques et agressions perpétrées contre des journalistes à Tamba.

Unanimement, ces organisations ont décidé d'unir leurs forces et engager le combat pour que plus jamais de tels faits ne se reproduisent.

Elles ont profité d’une rencontre d’urgence avec les victimes ,ce mardi, pour interpeller les autorités étatiques, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, afin que l'enquête ouverte sur cette affaire soit diligentée. Cela, pour, dans les plus brefs délais, déterminer les véritables responsables.

Ces organisations de défense des intérêts de la presse sénégalaise ont d'ailleurs annoncé une plainte contre X et un certain nombre d'exigences permettant aux journalistes de travailler en toute quiétude en ces temps de campagne présidentielle.

Les agressions contre les journalistes, pour mémoire, font suite aux incidents meurtriers entre les militants du candidat du Pur100 et de ceux de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

L'attaque fait état de 8 blessés dont 2 grièvement.